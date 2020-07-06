Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 59 человек. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«За прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 59 человек. Среди них - четверо медиков. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 116 жителей Киева. На сегодня в столице уже 5602 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет. И девочка, которой 4 года. И 28 мужчин от 18 до 77 лет. И двое мальчиков – одному из них 3 месяца, второму - 6 лет.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки выздоровели 7 человек. Всего коронавирус преодолели 1809 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 9. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском - по 7 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 6 июля в Украине подтверждено 49043 случая COVID-19, из них 21 703 человек выздоровели, 1262 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 543 случая.