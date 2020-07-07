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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал об отношении власти к украинцам, которые в Крыму и на Донбассе получили российские паспорта. Об этом Резников заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», сообщает УНИАН.

«Что касается паспортов, так, 200 тыс. на оккупированном Донбассе. Кстати, в режиме переходного правосудия мы пишем, в том числе идею, что большинство людей, которые получили паспорта, - и в Крыму и на оккупированном Донбассе, они являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий», - заявил Резников.

Вместе с тем он сказал, что коллаборационисты оккупационного российского режима будут нести ответственность. «Только до тех, кто был коллаборационистами, служил верой и правдой оккупационному режиму, и у кого кровь на руках, - эти будут точно нести ответственность, невзирая на любые попытки избежать этой ответственности», - заявил вице-премьер.

Напомним, ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и участник переговоров Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что так называемый «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего получил российское гражданство.
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