Фотокопию его паспорта гражданина РФ «Новостям Донбасса» продемонстрировал вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и участник переговоров Трехсторонней контактной группы Алексей Резников, сообщают «Новости Донбасса».

По его словам, эту фотокопию он продемонстрировал и во время переговоров Трехсторонней контактной группы, которые проходили 14 мая в видеоформате.

Дейнего — приглашенный участник ТКГ в качестве представителя отдельных районов Луганской области. На его участии, как и других членов «Л\ДНР», в переговорах настаивает Россия.

По словам Резникова, заседание ТКГ началось в 13:00. Ориентировочно в 15:00-16:00 к сторонам переговоров подключили приглашенных от боевиков «ЛНР» Дейнего и «ДНР» Наталью Никонорову. Перед этим, в течение двух часов, украинская сторона извещала российскую делегацию, что им известно о российском гражданстве «приглашенных». Например предъявили копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Дейнего.

Напомним, ранее Резников заявлял, что олько на зарплаты в ОРДЛО РФ тратит $1,3 миллиарда.