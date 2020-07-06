также в разделеОбщество
Дело о стрельбе Пашинского направили в суд
Шмыгаль: В Украине стабилизируется динамика эпидемии COVID-19 6
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» 20
Власти Греции позволили пропустить на свою территорию одну украинку 12
В ВСУ коронавирусом болеют 164 человека 15
Украина уже накопила в ПХГ 20 миллиардов кубов газа 12
На границе с Польшей заработал еще один пункт пропуска 12
Возвращение украинцев, которых не пустили в Грецию, планируется на 7 июля 22
Данилов заявил, что причастен к назначению Ляшко на пост главного санврача 18
Землянский назвал Украину западной «клоакой для секс-туризма» 28
Лазарев: Людей сейчас бьют на улицах просто за их политические взгляды 33
В Украине сократилось число новых случаев COVID-19 25
На Донбассе украинские военные уничтожили 2 оккупантов 11
Муженко рассказал, почему силы АТО не остановили выход боевиков из Славянска 113
Иран отправит черные ящики самолета МАУ во Францию до 20 июля 21
Жильцов пострадавших квартир при пожаре в Новой Каховке отселят 44
Температурный рекорд: в Харькове жара побила рекорд 1954 года 86
Во Львовской области семь населенных пунктов может затопить из-за прорыва дамбы 19

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, который в 2014 году руководил обороной Краматорского аэродрома, считает, что силы Антитеррористической операции могли остановить колонны боевиков, которые выходили из Славянска и Краматорска 5 июля 2014.

«Имея определенную информацию из своих источников из Славянска и Краматорска, мы понимали, что они будут выходить. Это понимание было четко сформировано между 2 и 3 июля. И уже 4 числа было понятно, что они пойдут в эту ночь с 4 на 5 (июля. - Ред.). Мы активно вели разведку и давали координаты непосредственно и по ночному передвижению колонны, и по дневному расположению противника в Краматорске и потом по выходу колонн Гиркина из Краматорска. Эти координаты давались. Реализации этих координат не было», - рассказал Кривонос в интервью проекту Донбас.Реалии.

В ночь с 4 на 5 июля 2014 группировки боевиков, захвативших Славянск, смогли выйти из окружения. Сначала колонны переместились в соседний Краматорск, а оттуда направились в Донецк.

Однако, по словам начальника Генерального штаба ВСУ в 2014-2019 года Виктора Муженко, обстрелы колонн боевиков не велись из-за риска для жизни местных жителей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги