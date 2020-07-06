Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, который в 2014 году руководил обороной Краматорского аэродрома, считает, что силы Антитеррористической операции могли остановить колонны боевиков, которые выходили из Славянска и Краматорска 5 июля 2014.

«Имея определенную информацию из своих источников из Славянска и Краматорска, мы понимали, что они будут выходить. Это понимание было четко сформировано между 2 и 3 июля. И уже 4 числа было понятно, что они пойдут в эту ночь с 4 на 5 (июля. - Ред.). Мы активно вели разведку и давали координаты непосредственно и по ночному передвижению колонны, и по дневному расположению противника в Краматорске и потом по выходу колонн Гиркина из Краматорска. Эти координаты давались. Реализации этих координат не было», - рассказал Кривонос в интервью проекту Донбас.Реалии.

В ночь с 4 на 5 июля 2014 группировки боевиков, захвативших Славянск, смогли выйти из окружения. Сначала колонны переместились в соседний Краматорск, а оттуда направились в Донецк.

Однако, по словам начальника Генерального штаба ВСУ в 2014-2019 года Виктора Муженко, обстрелы колонн боевиков не велись из-за риска для жизни местных жителей.