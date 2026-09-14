Генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозру директору НАБУ Симену Кривоносу та звинуватив НАБУ і САП у заволодінні матеріалів кримінальних проваджень проти їхніх керівників під час обшуків у межах спецоперації "Карфаген".

Кривонос підробляв документи для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Він про підозру близькій до керівника САП Олександра Клименка людині за вплив на керівника Вищого антикорупційного суду, пропозицію йому неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації.

Кравченко заявив про цілеспрямовану інформаційну кампанію проти Офісу генапрокурора.

Свою відмову від посади генпрокурора Кравченко прокоментував так: "Це свідоме політичне рішення не є визнання будь-якої вини, результатом певної угоди чи відомовою від подальшої боротьби за свою репутацію та доброчесність".

Він заявив, що не дозволить використовувати свою відставку для зупинення всіх кримінальних проваджень, приховування чи знищення доказів і встановлення контролю над прокуратурою тими, чиї дії вона розслідувала.

Фото: НАБУ.