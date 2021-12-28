Бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос в комментарии Донбасс.Реалии выделил три пункта, которые будут на стороне украинской армии в случае полномасштабного вторжения России.

«Нашими сильными сторонами может быть знание территории, на которой мы воюем, то, что мы защищаем свою территорию – это моральное (преимущество, – ред.) и плюс слаженность подразделений и подготовленность их к действиям на этой местности. Принцип номер один, который мы четко понять за то время, которое у нас есть: не жалеть солдата на полигоне, но беречь в бою. Вот задача командира. И чем больше пота на полигоне, тем меньше крови на поле боя», – отметил Кривонос.

Также генерал подчеркнул необходимость проведения военных учений по тем направлениям, которые рассматриваются как наиболее угрожающие в случае эскалации боевых действий.

Если будет активизация боевых действий и наступления будут на других направлениях, то это не будет фронтальная война. Это будет война мобильная и по определенным направлениям. Поэтому, задача – готовить подразделения и личный состав, в том числе, и к действиям в мобильных небольших подразделениях и самосессионным действиям. Вот как раз способность этих соединений действовать самостоятельно, активно, агрессивно, нанося удары и отходя по принципу «кусай и отойди», вот, пожалуй, лучше будет тактика, если россияне будут преобладать нас в количестве и качестве своей техники», – добавил Кривонос.

Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной десятки тысяч своих военнослужащих. Москва категорически отрицает, что она готовит новое вторжение в Украину.