﻿
Свiт

АТО в Туреччині: у Стамбулі затримали 19 прихильників ІДІЛ

АТО в Туреччині: у Стамбулі затримали 19 прихильників ІДІЛ

Внаслідок антитерористичної операції (АТО) в Стамбулі (Туреччина) затримали 19 осіб, підозрюваних у зв’язках з угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ), ще одного обвинуваченого розшукують. Про це повідомляє телеканал TRT Haber.

"Після постанови прокуратури про затримання, сили безпеки провели одночасні рейди за 21 адресою у 12 районах Стамбула. У ході операції було затримано дев'ятнадцять підозрюваних, а пошуки одного підозрюваного, який залишається на волі, тривають", - повідомляє телеканал.

Зазначається, що Бюро з розслідування терористичних злочинів Головної прокуратури Стамбула встановило, що 20 підозрюваних мали зв’язки з організацією безпосередньо або через інших осіб. Десятьох із них вважають "іноземними бойовиками-терористами", які становили загрозу для Туреччини.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

АТОтероризмТуреччинаСтамбулІДІЛ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Лише після страшної трагедії в Яровій директор "Укрпошти" задумався про зміну порядку виплат пенсій у прифронтових районах
Війна 09.09.2025 16:41:05
Лише після страшної трагедії в Яровій директор "Укрпошти" задумався про зміну порядку виплат пенсій у прифронтових районах
Читати
Кількість загиблих у Яровій унаслідок ворожого удару збільшилася до 23
Надзвичайні події 09.09.2025 16:24:31
Кількість загиблих у Яровій унаслідок ворожого удару збільшилася до 23
Читати
На Контрактовій площі в Києві з'явились семиметрові звірі та квіти (Фото)
Культура 09.09.2025 15:51:31
На Контрактовій площі в Києві з'явились семиметрові звірі та квіти (Фото)
Читати

Популярнi статтi