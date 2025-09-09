АТО в Туреччині: у Стамбулі затримали 19 прихильників ІДІЛ

Внаслідок антитерористичної операції (АТО) в Стамбулі (Туреччина) затримали 19 осіб, підозрюваних у зв’язках з угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ), ще одного обвинуваченого розшукують. Про це повідомляє телеканал TRT Haber.

"Після постанови прокуратури про затримання, сили безпеки провели одночасні рейди за 21 адресою у 12 районах Стамбула. У ході операції було затримано дев'ятнадцять підозрюваних, а пошуки одного підозрюваного, який залишається на волі, тривають", - повідомляє телеканал.

Зазначається, що Бюро з розслідування терористичних злочинів Головної прокуратури Стамбула встановило, що 20 підозрюваних мали зв’язки з організацією безпосередньо або через інших осіб. Десятьох із них вважають "іноземними бойовиками-терористами", які становили загрозу для Туреччини.