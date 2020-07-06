По словам Виктора Муженко, который возглавлял Генеральный штаб ВСУ в 2014-2019 годах, силы АТО на момент побега боевиков (5 июля 2014 года. - Ред.) не смогли перекрыть все пути отступления из Славянска.

«Была действительно информация, что в ночь с 4 на 5 в районе улицы Аэродромной (Славянск. - Ред.) формируется некая группировка. Какое-то количество людей. Что за люди, какая там техника была - неизвестно. Ну, и это в условиях городской застройки. Там же дома местных жителей. Могли нанести серьезный урон местному населению. И открыли огонь только тогда, когда уже пошла информация, что началось движение. Это было где-то около 12 ночи и мы практически всю ночь там проводили огневое беспокойство. То есть, обстреливали, но не понимали куда. Стреляли по площадям. Потому что у нас не было реальных целей, не было реальных координат», - рассказал в комментарии Донбас.Реалии Муженко.

Неконтролируемой, по словам бывшего начальника Генштаба, оставалась территория шириной от восьми до 12 километров между трассами из Славянска в Краматорск и Бахмут.

«У нас не было столько сил и средств. Общая группировка около двух тысяч, из них половина на блокпостах. Во-вторых, те подразделения, которые вели наступательные действия, они были уже вымотаны, им нужен был определенный отдых, хотя бы ночной. И нужно было сделать перегруппировку. А это время. И только после этого мы могли заблокировать это пространство. К сожалению, это нам не удалось и как раз это использовали боевики», - отметил Муженко.

В ночь с 4 на 5 июля 2014 группировки боевиков, захвативших Славянск, смогли выйти из окружения. Сначала колонны переместились в соседний Краматорск, а оттуда направились в Донецк.

5 июля 2014 силы АТО восстановили контроль над Славянском и Краматорском. На тот момент группировки боевиков оставили эти населенные пункты.