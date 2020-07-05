Коллективного иммунитета к коронавирусу на данный момент нет ни в Украине, ни в мире. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на телеканале Украина 24 в воскресенье, 5 июля.

По словам Ляшко, говорить о коллективном иммунитете без вакцины к коронавирусу - это средневековый подход.

«Это средневековый подход - когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены», - сказал санитарный врач.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 823 новых случаев заражения коронавирусом, 22 человека умерли, 221 пациент с COVID-19 выздоровел.