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За минувшие сутки в Украине зафиксировали 823 новых случаев заражения коронавирусом, 22 человека умерли, 221 пациент с COVID-19 выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины по состоянию на утро воскресенья, 5 июля.

Заболеваемость коронавирусом в Украине держится на высоком уровне. Днем ранее за сутки зарегистрировали 914 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболело 48 500 человек, из них 21 376 выздоровели, летальных случаев — 1249.

На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 1951 случай;

Волынская область — 2705 случаев;

Днепропетровская область — 1115 случаев;

Донецкая область — 680 случаев;

Житомирская область — 1461 случай;

Закарпатская область — 3321 случай;

Запорожская область — 597 случаев;

Ивано-Франковская область — 2655 случаев;

Кировоградская область — 658 случаев;

г. Киев — 5543 случая;

Киевская область — 2774 случая;

Львовская область — 6197 случаев;

Луганская область — 84 случая;

Николаевская область — 458 случаев;

Одесская область — 1865 случаев;

Полтавская область — 324 случая;

Ровенская область — 4108 случаев;

Сумская область — 317 случаев;

Тернопольская область — 2069 случаев;

Харьковская область — 2348 случаев;

Херсонская область — 196 случаев;

Хмельницкая область — 839 случаев;

Черновицкая область — 5002 случая;

Черкасская область — 661 случая;

Черниговская область — 572 случая.

Карантин в Украине продлили до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

Напомним, на Буковине число инфицированных Covid-19 превысило пять тысяч.
ForUm

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