За минувшие сутки в Украине зафиксировали 823 новых случаев заражения коронавирусом, 22 человека умерли, 221 пациент с COVID-19 выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины по состоянию на утро воскресенья, 5 июля.
Заболеваемость коронавирусом в Украине держится на высоком уровне. Днем ранее за сутки зарегистрировали 914 новых случаев COVID-19.
С начала пандемии COVID-19 в Украине заболело 48 500 человек, из них 21 376 выздоровели, летальных случаев — 1249.
На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 1951 случай;
Волынская область — 2705 случаев;
Днепропетровская область — 1115 случаев;
Донецкая область — 680 случаев;
Житомирская область — 1461 случай;
Закарпатская область — 3321 случай;
Запорожская область — 597 случаев;
Ивано-Франковская область — 2655 случаев;
Кировоградская область — 658 случаев;
г. Киев — 5543 случая;
Киевская область — 2774 случая;
Львовская область — 6197 случаев;
Луганская область — 84 случая;
Николаевская область — 458 случаев;
Одесская область — 1865 случаев;
Полтавская область — 324 случая;
Ровенская область — 4108 случаев;
Сумская область — 317 случаев;
Тернопольская область — 2069 случаев;
Харьковская область — 2348 случаев;
Херсонская область — 196 случаев;
Хмельницкая область — 839 случаев;
Черновицкая область — 5002 случая;
Черкасская область — 661 случая;
Черниговская область — 572 случая.
Карантин в Украине продлили до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.
Напомним, на Буковине число инфицированных Covid-19 превысило пять тысяч.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время