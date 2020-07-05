По состоянию на воскресенье, 5 июля, Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина. Так, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости - 114, 81%.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В частности, не готовы к ослаблению карантина:
Волынская область,
Донецкая область,
Закарпатская область,
Ивано-Франковская область,
Львовская область,
Одесская область,
Ровенская область,
Черниговская область,
Киев.
Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.
Напомним, по состоянию на 4 июля Киев и семь областей были не готовы к ослаблению карантина.
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