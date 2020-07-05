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По состоянию на воскресенье, 5 июля, Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина. Так, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости - 114, 81%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, не готовы к ослаблению карантина:

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Одесская область,

Ровенская область,

Черниговская область,

Киев.

Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

Напомним, по состоянию на 4 июля Киев и семь областей были не готовы к ослаблению карантина.
ForUm

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