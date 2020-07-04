По состоянию на субботу, 4 июля, Киев и семь областей из-за эпидемиологической ситуации не готовы ослабить карантин.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В частности, не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Черниговская области и город Киев.
Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 914 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерли, 597 пациентов с COVID-19 выздоровели.
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