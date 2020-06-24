также в разделеОбщество
24 июня. Картина дня 22
Укрпочта предупредила о возможных задержках доставки в западные области 11
Зеленский пообещал выделить средства пострадавшим от паводка 12
Нардеп от СН оскандалилась заявлением о детях «низкого качества» в бедных семьях 33
Запад Украины продолжат заливать дожди 15
Януковичу и двум экс-министрам обороны сообщили о подозрении в госизмене 15
В Киев из Китая прибыл самый большой гуманитарный груз для борьбы с COVID-19 24
InformNapalm: В Португалии разворачивается информкампания РФ против Украины 29
За эпидсезон в Украине от гриппа умер 71 человек 13
Укргидрометцентр спрогнозировал, когда завершится паводок на Западной Украине 48
Полиция: Радиоактивный лес из зоны ЧАЭС вывезти невозможно 12
На дорогах Украины заработает круглосуточный весовой контроль 18
Госсекретарь Минкульта увольняется после 6 лет на должности 29
Крупногабаритную технику НГУ перебрасывают на запад 22
Гослесагентство: Вырубка леса не является причиной паводка в Карпатах 96
ГБР разослало СМИ вызов Порошенко на допрос 69
«Большая стройка»: На Киевщине открыли 25 км трассы Киев-Одесса 18
Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина 16

Депутаты Днипровского городского совета решили присвоить одному из проездов в Амур-Нижнеднепровском районе города имя Амины Окуевои. Соответствующее решение было принято на очередной сессии горсовета в среду, сообщает Радио Свобода.

Решение утвердили на основании обращений от нескольких общественных организаций ветеранов боевых действий на Донбассе и волонтеров.

Ранее в честь Окуевой хотели переименовать улицу Тополиная, однако инициатива не была поддержана на общественных слушаниях жителями. Затем в мэрии выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города – новую, которая не имела имени.

В 2018 году одну из улиц Днипра переименовали в честь командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, погибшего в феврале 2015 года в боях под Дебальцево. На этой улице ему открыли памятный знак.

Оба – Амина Окуева и Иса Мунаев – похоронены на мусульманской части кладбища под Днипром.

Напомним, Амина Окуева погибла 30 октября 2017 близ села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором Окуева находилась с мужем Адамом Осмаевым, был обстрелян на железнодорожном переезде.

12 января 2020 полиция заявила о задержании предполагаемого организатора убийства добровольца Окуевой. По словам руководителя полиции Киевской области, его ДНК совпадает с биологическими образцами, снятыми с автомата, из которого вероятно убили Окуеву.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
20
Теги