Депутаты Днипровского городского совета решили присвоить одному из проездов в Амур-Нижнеднепровском районе города имя Амины Окуевои. Соответствующее решение было принято на очередной сессии горсовета в среду, сообщает Радио Свобода.

Решение утвердили на основании обращений от нескольких общественных организаций ветеранов боевых действий на Донбассе и волонтеров.

Ранее в честь Окуевой хотели переименовать улицу Тополиная, однако инициатива не была поддержана на общественных слушаниях жителями. Затем в мэрии выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города – новую, которая не имела имени.

В 2018 году одну из улиц Днипра переименовали в честь командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, погибшего в феврале 2015 года в боях под Дебальцево. На этой улице ему открыли памятный знак.

Оба – Амина Окуева и Иса Мунаев – похоронены на мусульманской части кладбища под Днипром.

Напомним, Амина Окуева погибла 30 октября 2017 близ села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором Окуева находилась с мужем Адамом Осмаевым, был обстрелян на железнодорожном переезде.

12 января 2020 полиция заявила о задержании предполагаемого организатора убийства добровольца Окуевой. По словам руководителя полиции Киевской области, его ДНК совпадает с биологическими образцами, снятыми с автомата, из которого вероятно убили Окуеву.