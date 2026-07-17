Ексчлен «Альтернативи для Німеччини» створює «німецький батальйон» у складі армії рашистів

Колишній німецький політик Ноа Крігер, який народився в Чечні під ім'ям Мурад Дадаєв, після переїзду до Росії заявив про створення так званого «німецького батальйону» у складі російської армії. Про це він повідомив у своєму Instagram, на що звернуло увагу видання «Важные истории».

За словами Дадаєва, новий підрозділ матиме назву Krieger («воїн» німецькою мовою). Він стверджує, що батальйон не воюватиме безпосередньо на передовій, а спеціалізуватиметься переважно на роботі з безпілотниками.

Серед принципів формування підрозділу він назвав відсутність наркотиків і заборону для представників ЛГБТ. Окремі свої дописи Дадаєв супроводив історичними нацистськими гаслами Gott mit uns («З нами Бог»), яке використовував Вермахт, та Meine Ehre heißt Treue («Моя честь зветься вірність») — офіційним девізом військ СС. Крім того, він закликав своїх прихильників приїжджати до Росії.

У липні 2026 року колишній німецький політик отримав російську медаль «За ратну звитягу». Нагороду йому вручив командир загону «Шторм», сформованого Міністерством оборони РФ із засуджених. Документ про нагородження підписаний майором Ґобєлковим.

Того ж дня Дадаєв уперше опублікував відео з окупованої території України. За що саме його відзначили, офіційно не повідомляється. Судячи з його публікацій, він перебуває на тимчасово окупованих територіях, носить нашивку «Ми — росіяни, з нами Бог!» і заявляє, що воює «за німецький народ».

Раніше через тісні зв'язки з главою Чечні Рамзаном Кадировим щодо Крігера розпочали процедуру виключення з ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини».

За даними журналістського розслідування, у Німеччині він керував компанією DMS, через яку орендував віллу в Ганновері. Там він приймав представників чеченської діаспори, наближених до Кадирова, а також зустрічався зі своїм братом Сулейманом Дадаєвим.

Сулейман Дадаєв у 2011 році був засуджений у Відні до 19 років ув'язнення за вбивство колишнього охоронця Рамзана Кадирова Умара Ісраїлова. За версією австрійського слідства, злочин був скоєний на замовлення керівника Чечні. Водночас, як встановили «Важные истории», у 2022 році він достроково вийшов на волю за нез'ясованих обставин.

Після повернення до Грозного Ноа Крігер зустрічався з командиром спецполку МВС імені Ахмата Кадирова Замідом Чалаєвим, інструктором чеченського спецпідрозділу Хусеном Алхановим, відвідував засідання парламенту Чечні, а також подарував кинджал зі свастикою заступнику голови уряду республіки Ахмеду Дудаєву.