За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 914 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерли, 597 пациентов с COVID-19 выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины по состоянию на утро субботы, 4 июля.
Заболеваемость коронавирусом в Украине держится на высоком уровне. Днем ранее за сутки зарегистрировали 876 новых случаев COVID-19.
С начала пандемии COVID-19 в Украине заболело 47 677 человек, из них 21 155 выздоровели, летальных случаев — 1227.
На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 1936 случаев;
Волынская область — 2663 случая;
Днепропетровская область — 1110 случаев;
Донецкая область — 599 случаев;
Житомирская область — 1447 случаев;
Закарпатская область — 3214 случаев;
Запорожская область — 588 случаев;
Ивано-Франковская область — 2598 случаев;
Кировоградская область — 657 случаев;
г. Киев — 5465 случаев;
Киевская область — 2747 случаев;
Львовская область — 6059 случаев;
Луганская область — 84 случая;
Николаевская область — 455 случаев;
Одесская область — 1835 случаев;
Полтавская область — 322 случая;
Ровенская область — 4041 случай;
Сумская область — 308 случаев;
Тернопольская область — 2025 случаев;
Харьковская область — 2311 случаев;
Херсонская область — 196 случаев;
Хмельницкая область — 828 случаев;
Черновицкая область — 4972 случая;
Черкасская область — 657 случаев;
Черниговская область — 560 случаев.
Карантин в Украине продлили до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.
На время действия ограничительных мер запрещается находиться в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты.
В то же время подход к смягчению/усилению карантина остался адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.
Напомним, число зараженных COVID-19 в мире превысило 11 миллионов.
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