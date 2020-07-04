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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 914 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерли, 597 пациентов с COVID-19 выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины по состоянию на утро субботы, 4 июля.

Заболеваемость коронавирусом в Украине держится на высоком уровне. Днем ранее за сутки зарегистрировали 876 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболело 47 677 человек, из них 21 155 выздоровели, летальных случаев — 1227.

На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 1936 случаев;

Волынская область — 2663 случая;

Днепропетровская область — 1110 случаев;

Донецкая область — 599 случаев;

Житомирская область — 1447 случаев;

Закарпатская область — 3214 случаев;

Запорожская область — 588 случаев;

Ивано-Франковская область — 2598 случаев;

Кировоградская область — 657 случаев;

г. Киев — 5465 случаев;

Киевская область — 2747 случаев;

Львовская область — 6059 случаев;

Луганская область — 84 случая;

Николаевская область — 455 случаев;

Одесская область — 1835 случаев;

Полтавская область — 322 случая;

Ровенская область — 4041 случай;

Сумская область — 308 случаев;

Тернопольская область — 2025 случаев;

Харьковская область — 2311 случаев;

Херсонская область — 196 случаев;

Хмельницкая область — 828 случаев;

Черновицкая область — 4972 случая;

Черкасская область — 657 случаев;

Черниговская область — 560 случаев.

Карантин в Украине продлили до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

На время действия ограничительных мер запрещается находиться в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты.

В то же время подход к смягчению/усилению карантина остался адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.

Напомним, число зараженных COVID-19 в мире превысило 11 миллионов.
ForUm

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