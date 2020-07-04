Число зараженных новым коронавирусом по всему миру 4 июля превысило 11 миллионов. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает динамику заболеваемости.

По последним данным, COVID-19 выявили у 11 031 905 человек, из них 523 777 умерли и 5 834 337 выздоровели.

Лидерами по распространению инфекции и летальным исходам являются США (2 788 395 зараженных, 129 306 умерших) и Бразилия (1 539 081 зараженный и 61 884 умерших).