также в разделеМир
Адвокаты россиянина по делу MH17 получат доступ к обломкам самолета 15
В США разбился малый пассажирский самолет 12
В России вступили в силу поправки в Конституцию по «обнулению» Путина 11
ВОЗ сообщила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса 20
Ученые допускают, что коронавирус может стать более заразным 17
Неизвестные ограбили здание Европарламента 19
В мире коронавирусом заболели уже 10,8 миллиона человек 16
NYT назвала вероятного посредника при контактах талибов с РФ 20
Меркель поборется за достройку «Северного потока-2» 31
ЦИК РФ: Поправки в конституцию поддержали 77,92% избирателей 18
«Газпром» вернул Польше $1,5 млрд переплаты за газ 40
Посол Беларуси: Россия просила отдать 95% своей власти 42
В Словении из-за масок разгорелся крупный скандал, задержан министр 28
Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 10,4 миллиона человек 16
Германия начала председательство в Совете ЕС 14
Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики 15
ВОЗ направит в Китай экспертов для поиска источника коронавируса 19
РосСМИ: Пентагон объявил об отсутствии доказательств сговора Москвы с талибами 21

Число зараженных новым коронавирусом по всему миру 4 июля превысило 11 миллионов. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает динамику заболеваемости.

По последним данным, COVID-19 выявили у 11 031 905 человек, из них 523 777 умерли и 5 834 337 выздоровели.

Лидерами по распространению инфекции и летальным исходам являются США (2 788 395 зараженных, 129 306 умерших) и Бразилия (1 539 081 зараженный и 61 884 умерших). 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги