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Более 19 тыс. проверок провели на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания с 19 июня 2020 года. Количество проверок ежедневно увеличивается, и за последние три дня их совершили почти 12 тыс. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном селекторном совещании с участием представителей правительства и правоохранительных органов по предотвращению распространения коронавируса, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По результатам этих проверок за три дня выявлено 2788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания.

«Люди устали и расслабились, но бизнес, который зарабатывает, должен нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения», - отметил глава государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных и заполнением больниц.

Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 46763 случая COVID-19, из них 20 558 выздоровели, 1212 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 876 случаев.

 
ForUm

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