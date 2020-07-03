По состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 46763 случая COVID-19, из них 20 558 выздоровели, 1212 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 876 случаев, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Число зарегистрированных активных больных составляет 24993 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (300), Львовской (193,3) и Ривненской (168,9) областях.

Сейчас госпитализированы 4390 человек, из них 105 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 12463 человек, в подключению к аппарату ИВЛ нуждался 403 пациент.

Заболевание подтверждено у 3382 детей и 6874 медиков, из них 4243 медработника выздоровели.

34 300 больных находились на амбулаторном лечении

Напомним, по состоянию на 2 июня в Украине было подтверждено 45887 случаев COVID-19, из них 20 053 выздоровели, 1185 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 889 случаев.