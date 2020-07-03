Сегодня Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, сообщает УНИАН.
Всего в повестке дня заседания - 14 законопроектов и проектов постановлений. Также планируют рассмотреть вопрос об отставке Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Об этом сообщил источник во фракции «Слуга народа».
По словам собеседника агентства, рассмотреть на заседании планируется также вопрос о возможной отставке председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.
Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия. Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.
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