Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил, что сегодня состоится внеочередное заседание парламента. Как передает УНИАН, об этом он сообщил в сессионном зале ВР.

«Поступили подписи народных депутатов Украины с просьбой провести внеочередное заседание сегодня в 14:00. В ближайшее время будет распоряжение председателя Верховной Рады Украины о внеочередном заседании», - отметил спикер.

Относительно повестки дня заседания Разумков отметил, что она будет обнародована в распоряжении о созыве заседания.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия. Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.