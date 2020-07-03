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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил, что сегодня состоится внеочередное заседание парламента. Как передает УНИАН, об этом он сообщил в сессионном зале ВР.

«Поступили подписи народных депутатов Украины с просьбой провести внеочередное заседание сегодня в 14:00. В ближайшее время будет распоряжение председателя Верховной Рады Украины о внеочередном заседании», - отметил спикер.

Относительно повестки дня заседания Разумков отметил, что она будет обнародована в распоряжении о созыве заседания.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.    

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия. Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.

 
ForUm

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