Даже если в Украине будет более 60 активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения, тотальный строгий карантин вводить не будут. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, будут ли возвращать строгий карантин, если Украина достигнет показателя в 60 больных на 100 тысяч человек, передает УНИАН.



«Что касается показателя 60 активных больных на 100 тысяч населения, – сейчас мы находимся уже на уровне, сегодня на утро, 59,7 на 100 тысяч населения. Мы использовали этот показатель исключительно для определения относительно проведения внешнего независимого оценивания. И мы его считали по состоянию на 22 июня. Если бы этот показатель перешел 60, тогда мы бы принимали решение о переносе ВНО», - отметил Степанов.

«Относительно ограничительных мер, которые действуют на территории нашей страны, – я хочу напомнить: мы находимся в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются конкретные ограничительные меры или смягчаются ограничительные меры. Есть общие ограничительные меры, которые касаются правил поведения, – пользование масками, антисептики, социальная дистанция, проведения различных мероприятий с количеством лиц, – а есть конкретно по региону в условиях адаптивного карантина», - сказал Степанов.

Министр напомнил, что есть 4 критерия, по которым могут усиливать ограничения в регионах.

Наиболее напряженная ситуация сейчас в западных регионах Украины – Волынская, Закарпатская, Львовская, Ривненская области.

Всего 11 регионов, где показатели не соответствуют приемлемым. Поэтому по представлению главных санитарных врачей этих областей были усилены карантинные меры, отметил Степанов.



Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 46763 случая COVID-19, из них 20 558 выздоровели, 1212 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 876 случаев.