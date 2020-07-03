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Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 105 человек. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«К сожалению, в столице в последние дни - все больше случаев заболевания коронавирусом. Количество жителей Киева, ву которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась еще на 105 человек. Среди них - 5 медиков. Один человек умер. На сегодня в столице уже 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет. И три девочки - от 5 до 13 лет. И 40 мужчин в возрасте от 20 до 94 лет. Пятеро мальчиков - от двух лет до 15.

В медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровел 91 человек. Всего коронавирус преодолели 1733 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23. В Дарницком – 18,  в Соломенскому и Деснянском районах - по 13 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 46763 случая COVID-19, из них 20 558 выздоровели, 1212 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 876 случаев.
ForUm

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