Национальный комитет Красного Креста Украины согласился предоставить гуманитарную помощь для преодоления последствий подтоплений в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Перечень первоочередных потребностей для этих областей в однодневный срок должны сформировать в Минрегионе, Минсоцполитики и ГосЧС. Соответствующее поручение вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подписала сегодня, 1 июля 2020 года.

«В Красном кресте сразу откликнулись на мое обращение предоставить гуманитарную помощь. Мы договорились собрать обобщенные данные через координационный механизм вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и немедленно передать их в Национальный комитет Красного Креста Украины. Таким образом можно будет централизованно и быстро получить гуманитарную помощь в регионы и тем гражданам, которые в этом больше всего нуждаются. Соответствующее поручение и письмо уже подписаны и направлены министерствам через систему электронного документооборота для скорейшего отработки», - объяснила она.

Эта помощь является дополнительной к той, которую ранее правительство Украины выделило своим решением из резервного фонда на сумму более 700 млн грн.

После получения данных об объемах и перечня первоочередных потребностей Ольга Стефанишина продолжит переговоры с представителями Красного Креста в Украине для скорейшего получения гуманитарной помощи для западных областей, пострадавших от наводнений и их последствий.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартиры международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины.

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