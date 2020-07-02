Вся страна должна четко увидеть, на что конкретно будут потрачены более 700 млн грн, которые правительство поручило выделить для преодоления последствий стихии в западных регионах Украины.

Об этом, открывая заседание правительства в среду, 1 июля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что сейчас эти средства лежат на счетах Госказначейства и ждут пока местные власти и все ответственные ведомства подадут расчеты, на что будут направлены деньги.

«Важно, чтобы люди понимали: государство в прошлые годы выделяло миллионы, а иногда миллиарды для того, чтобы предотвратить разрушения от наводнений, но эти средства использовались неэффективно. Мы в этом году получили последствия такой бесхозяйственности», - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, подход должен быть очень честным: «Правительство и государство выделяют средства, местные власти подают все расчеты, далее средства идут в регионы и выплачиваются людям, а также пускаются на восстановление и улучшение всей инфраструктуры, связанной с защитой от наводнений... Мы внимательно будем проверять, как эти средства будут потрачены. Думаю, мы вместе с чиновниками, с народными депутатами, с журналистами будем выезжать на места и делать общую ревизию».

Премьер-министр заверил, что 700 млн грн – это только начало. «В ближайшие дни мы ожидаем расчеты, сколько еще нужно средств. И первые такие расчеты уже поступают в правительство. Для пострадавших от наводнений областей мы найдем необходимый ресурс. Местной власти я дал поручение значительно ускорить все процессы, чтобы люди не ждали неделями, а могли начать восстанавливать дома, дороги, мосты, больницы. Всех прошу работать быстрыми темпами без лишней бюрократии», - добавил Шмыгаль.

Напомним, в конце июня из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Кабмин выделил 672 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений.