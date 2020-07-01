Кабинет Министров готовится ко второй волне эпидемии коронавируса. Об этом сообщили президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тыс. населения. Однако задействование аппаратов ИВЛ достаточно низкое - всего 6,5%.

Глава государства положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков.

«У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они - на передовой», - сказал Зеленский.

В то же время правительство готовится ко второй волне эпидемии.

Национальная полиция доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где зафиксировано нарушение карантина.

Напомним, по состоянию на утро 1 июля в Украине подтверждено 44998 случаев COVID-19, из них 19 548 выздоровели, 1173 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 664 новых случая.