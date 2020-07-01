В Министерстве юстиции подготовили законопроект об изменениях к закону «Об очищении власти» (о люстрации), который имеет целью сделать ее такой, что отвечает европейским стандартам.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец, сообщает «Обозреватель».

Норма о том, что люстрации подвергаются только те лица, которые непосредственно принимали участие в узурпации власти президентом Украины Виктором Януковичем – не отменяется.

Вместе с тем в Минюсте предлагают, чтобы лица, которые автоматически подверглись люстрации за факт пребывания на определенной должности, имели шанс пересмотреть это – учитывая конкретные действия и решения. Для этого предлагается создание независимого органа – Комиссии. В ее состав войдут три человека от общественности и трое лиц от Кабинета министров Украины.

Напомним, Конституционный суд Украины возобновил устное слушание по делу о законе о люстрации, чтобы исследовать практику ЕСПЧ, а также позицию президента и Верховной Рады.

Ранее Малюська заявил, что Министерство юстиции не будет ждать решения Конституционного суда по делу о конституционности закона об очищении власти, чтобы внести в него изменения.