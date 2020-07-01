также в разделеПолитика
Защита Порошенко заявила отвод Венедиктовой и группе прокуроров по делу
В Европарламенте заявили, что не отправляли депутатов в Крым
Медведчук: Национал-радикалы используют механизмы силового давления на власть 10
Порошенко отказался давать показания на допросе в ГБР 16
Медведчук: Последние шесть лет Украина не является суверенным государством 27
Порошенко заявил, что против него расследуют 24 уголовных дела 22
Фомин о социологии Центра Разумкова: Электорат Зеленского и Медведчука - как переливающийся сосуд 22
КИУ назвал главных нардепов-прогульщиков 27
Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ 32
Киев ждет официальной реакции Парижа на поездку французских депутатов в Крым 41
Разумков не получал обращений по поводу увольнения Третьяковой 17
Опрос: Во второй тур выборов президента вышли бы Зеленский и Бойко 31
Шмыгаль о делах против Порошенко: Это выглядит не очень хорошо 35
В оккупированный Крым собралась группа евродепутатов от Франции 22
Кулеба объяснил, почему Украина не может требовать от РФ компенсации за Крым 59
Зеленский: Надо готовиться ко второй волне COVID-19 30
Минюст: Каждый люстрированный чиновник, которого суд восстановил в должности, обходится бюджету в полмиллиона 24
Шмыгаль: Тема отставки Авакова себя исчерпала 29

В Министерстве юстиции подготовили законопроект об изменениях к закону «Об очищении власти» (о люстрации), который имеет целью сделать ее такой, что отвечает европейским стандартам.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец, сообщает «Обозреватель».

Норма о том, что люстрации подвергаются только те лица, которые непосредственно принимали участие в узурпации власти президентом Украины Виктором Януковичем – не отменяется.

Вместе с тем в Минюсте предлагают, чтобы лица, которые автоматически подверглись люстрации за факт пребывания на определенной должности, имели шанс пересмотреть это – учитывая конкретные действия и решения. Для этого предлагается создание независимого органа – Комиссии. В ее состав войдут три человека от общественности и трое лиц от Кабинета министров Украины.

Напомним, Конституционный суд Украины возобновил устное слушание по делу о законе о люстрации, чтобы исследовать практику ЕСПЧ, а также позицию президента и Верховной Рады.

Ранее Малюська заявил, что Министерство юстиции не будет ждать решения Конституционного суда по делу о конституционности закона об очищении власти, чтобы внести в него изменения.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги