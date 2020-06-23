Министерство юстиции не будет ждать решения Конституционного суда по делу о конституционности закона об очищении власти, чтобы внести в него изменения.

Об этом сообщил в комментарии журналистам министр юстиции Денис Малюська в Конституционном суде во время устных слушаний по делу о конституционности этого закона, передает Укринформ.

«Конечно, ждать - это удобная позиция. Но у нас есть решение ЕСПЧ о взыскании миллионов. Наносить государству еще больший ущерб нецелесообразно. Безусловно, нам интересно мнение Конституционного Суда, но у меня сложилось впечатление, что им также интересно наше мнение, и они ожидают, что мы уберем львиную долю проблем с этим законопроектом», - сказал он.

Малюська добавил, что законопроект о внесении изменений в закон «Об очищении власти» уже разработан и внесен на рассмотрение Кабинета министров.

Конституционный суд Украины возобновил устное слушание по делу о законе о люстрации, чтобы исследовать практику ЕСПЧ, а также позицию президента и Верховной Рады.

Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла закон "Об очищении власти" (люстрации). Им запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенные законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.

Сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения закона Украины "Об очищении власти", находятся 893 человека.

Европейский суд по правам человека 24 февраля 2020 решил не рассматривать апелляционную жалобу Украины в деле по закону об очищении власти (люстрации). Поэтому решение ЕСПЧ по этому делу от 17 октября 2019 года, которым было установлено нарушение прав украинских чиновников, окончательно вступило в силу.

В частности, суд единогласно установил нарушение статьи 6 § 1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей на национальном уровне и нарушением статьи 8 (право на уважение частной жизни) конвенции.

Суд также решил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более, чем года во времена президентства Януковича или на основании занятия должностей в партии до 1991 года.

Таким образом, по мнению ЕСПЧ, закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с какой-либо недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента.