Украине надо готовиться ко второй волне коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В Украине почти вдвое увеличилось количество госпитализированных из-за коронавируса, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Украине по состоянию на утро 30 июня зафиксировано 706 новых случаев COVID-19, всего заболевших – 44334.

В Украине пока не планируют возвращаться к усиленному карантину, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета Министров и Верховной Рады.

Пропуск через линию разграничения на Донбассе на данный момент осуществляется только в одном контрольном пункте въезда-выезда – «Станица Луганская».

Украина в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировала 56,2 миллиона тонн зерна, что на 13% больше, чем в прошлом сезоне, когда были экспортированы рекордные 49,7 миллиона тонн.

Возле Кабинета Министров и Офиса президента более 70 представителей студенческих организаций требовали уволить Сергея Шкарлета с должности и.о. министра образования и науки Украины.

Совет Евросоюза во вторник утвердил решение, которым разрешил странам-членам с 1 июля открыть въезд для отдельных категорий украинцев.

Киевская городская государственная администрация готова отложить до 1 января 2021 введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан, а гражданам, имеющим льготы - возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года, сообщает пресс-служба КГГА.

Совет Европейского Союза обнародовал решение продлить санкции, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, на следующие шесть месяцев, до 31 января 2021 года.