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Украина в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировала 56,2 миллиона тонн зерна, что на 13% больше, чем в прошлом сезоне, когда были экспортированы рекордные 49,7 миллиона тонн.

Об этом говорится в отчете Директората развития аграрного сектора при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает УНИАН.

Согласно отчету, по состоянию на 26 июня Украина экспортировала 56,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, при этом всего подготовлено к экспорту 57,1 миллиона тонн зерна.

В частности, на отчетную дату Украина поставила на внешние рынки 20,4 миллиона тонн пшеницы (на 4,8 миллиона тонн, или на 31%, больше, чем в прошлом МГ), кукурузы - 30,12 миллиона тонн (на 1,3 миллиона тонн, или 1% больше), ячменя - 4,9 миллиона тонн (почти на 35% больше), ржи - 8,2 миллиона тонн (на 80 миллионов тонн, или 91% меньше, чем в прошлом МГ).

Кроме того, муки экспортировано 332,3 тысячи тонн, что на 10% больше, чем в 2018-2019 МГ. В частности, пшеничной муки - 329,8 тысячи тонн, что также почти на 10% больше, чем в предыдущем сезоне.

Аграрии Украины в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что являлось рекордом за всю историю независимости государства.
ForUm

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