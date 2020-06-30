Пропуск через линию разграничения на Донбассе на данный момент осуществляется только в одном контрольном пункте въезда-выезда – «Станица Луганская», сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«С 11 июня боевики блокируют работу КПВВ «Марьинка», а с 28 июня – КПВВ «Новотроицкое». Пропуск осуществляется только в «Станице Луганской», - говорится в сообщении.

Пропуск граждан в пешем порядке через линию разграничения осуществляется ежедневно на выход на временно оккупированную территорию с 7:00 до 18:00, на вход в контролируемую территорию - с 7:00 до 20:00. В понедельник данный КПВВ пересекло более 800 человек.

Пропускные операции в КПВВ «Майорское» и «Гнутово» в настоящее время не осуществляются.

В ГПСУ отметили, что все лица, прибывающие с временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение «Действуй дома» или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти. Не подлежат самоизоляции сотрудники Миссии Международного Комитета Красного Креста, сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающих на временно оккупированных территориях, участники внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов, в частности, для вступления через образовательный центр «Донбасс - Украина» по приглашению учреждения высшего (профессионального перед высшими) образования, вместе с одним лицом, сопровождаеющим каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

Отметим, что уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пропуске при въезде с временно оккупированных территорий лицу, которое не дало согласие на обсервацию или самоизоляцию с использованием приложения «Действуй дома».