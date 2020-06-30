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Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета Министров и Верховной Рады, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Открывая заседание, Глава государства оценил качество и динамику воплощения изменений в Украине. По его словам, говорить об эффективности любой реформы можно только в том случае, если она является результативной.

«Любая реформа - это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы - это возможность», - отметил президент.

Он добавил, что реформы также требуют смелости и быстрых действий.

«Люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить. Вот о чем реформы для меня», - сказал Зеленский.

Глава государства отметил необходимость судебной реформы, ведь в Украине существует большой запрос на справедливость и безопасность. Кроме того, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения. Президент также акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформировании налоговой системы, ускорении приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта «Большая стройка».

«Реформы - это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине», - резюмировал Зеленский.

Напомним, 23 июня президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ и сам ее возглавил.
ForUm

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