В Украине пока не планируют возвращаться к усиленному карантину, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ВВС Украина.

«Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы мы не закрывали страну. Мы не можем сейчас предвидеть, как будут дальше развиваться события. Мы видим, что пошел умеренный рост, сейчас мы понимаем и анализируем, какие показатели являются ключевыми – это загруженность койкомест в больницах. Мы не хотим, чтобы она пересекала отметку в более 50%. Хотя уже есть две области, где загруженность 52% и 60%. Это сигнал к тому, что нам необходимо начинать формировать так называемую вторую линейку больниц. В целом у нас 30 тысяч койкомест для первой и второй волны», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина обеспечена аппаратами ИВЛ, и их загруженность составляет 7%, «это тоже хороший показатель».

«Мы ответственно относимся к послаблениям. Мы не отпустили все до конца, не разрешили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости», - заявил премьер.

«Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей», - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 30 июня зафиксировано 706 новых случаев COVID-19, всего заболевших – 44334.

Днем ранее сообщалось о 646 новых заболевших COVID-19за сутки, 28 июня - о 917 случаях, 27 июня было 948 инфицированных, 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд – 1 109 новых заразившихся.