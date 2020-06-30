Возле Кабинета Министров и Офиса президента более 70 представителей студенческих организаций требовали уволить Сергея Шкарлета с должности и.о. министра образования и науки Украины. Как передает УНИАН, акция «СтопШкарлет» проходит мирно.



Ее участники заявляют, что пришли с единственным требованием к правительству - снять Шкарлета с должности. Они выкрикивали: «Шкарлет — чорт», «Шкарлет – вон!», «Шкарлет нам не министр!» Участники акции подчеркнули, что Шкарлет является «академическим плагиатором».

Некоторые из них держат плакаты с надписями: «Чемодан, Шкарлет, Россия», «Зачем читать, если можно списать» и тому подобное. Студенты убеждены, что Шкарлет - это человек, который «порочит образование».

Активисты заявляют, что в Шкарлета нет четкого видения развития отрасли образования в Украине и что он является «идейным последователем Дмитрия Табачника (министр образования времен президентства Виктора Януковича – Ред.)» и может затормозить реформы. В то же время новый министр должен быть двигателем реформ и иметь положительный и лидерский опыт, считают они.

При этом, когда на подходах к Офису президента участники акции протеста зажгли файеры, полиция перекрыла проход возле «Дома с химерами». После переговоров полиции диалога с организаторами студенческой акции участники собрания согласились показать личные вещи и открыть сумки, чтобы пройти в Офис президента.

Также к участникам акции вышел представитель ОП, который попросил студентов передать ему письменное обращение о причинах акции. Участники акции в ответ отметили, что у них одно требование, касающееся увольнения Шкарлета. Вскоре полиция пропустила протестующих на территорию Офиса.



Учасників акції проти призначення Шкарлета не пустили під Офіс президента, тому вони влаштували сидячий протест pic.twitter.com/eubVFs0e8L — hromadske (@HromadskeUA) June 30, 2020

Напомним, 25 июня Кабинет Министров Украины назначил Сергея Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.