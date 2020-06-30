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В Украине почти вдвое увеличилось количество госпитализированных из-за коронавируса, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если с 18 по 24 мая мы фиксировали, количество госпитализированных лиц было на уровне 749 за неделю, то на прошлой неделе, то есть с 22 по 28 июня, это количество составляет 1 410», - сказал он на брифинге.

При этом министр отметил, что медики госпитализируют только пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом степени заболевания. 

Также в Минздраве регистрируют резкий рост количества больных с пневмонией. При этом количество таких случаев также возросло почти вдвое – с 2572 до 4705 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 30 июня в Украине зафиксировали за сутки 706 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии количество инфицированных составляет 44 334, вылечились – 19 115 человек, умерли - 1159.
ForUm

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