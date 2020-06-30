Киевская городская государственная администрация готова отложить до 1 января 2021 введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан, а гражданам, имеющим льготы - возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте КГГА.

«Целью внедрения е-билета было избежать нецелевого использования бюджетных средств, уменьшение оборота наличности на транспортных предприятиях, учет пассажиров, в том числе и льготных категорий для эффективной организации трафика и определение сумм компенсаций перевозчикам. В 2018 году началось тестовое внедрение единого электронного билета, - отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. - С момента работы электронного билета в тестовом режиме городские власти дали возможность оформления карты киевлянина для всех льготных категорий киевлян, которые имеют право на бесплатный проезд. На сегодня мы компенсируем перевозчикам из городского бюджета стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте за каждого льготника, который имеет карточку киевлянина».

Вместе с тем, она отметила, что город столкнулся с проблемой, которая должна быть решена на государственном уровне. В соответствии с законодательством Украины, право на бесплатный проезд льготным категориям регламентируется восемью законами Украины. Касающихся ветеранов военной службы, военнослужащих, детей войны, граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и других категорий льготников. Количество киевлян, которые имеют право на льготный проезд в соответствии с законодательством Украины, составляет около 240 тыс. человек.

Кроме того, постановлениями Кабмина 1993 и 1994 предоставлено право бесплатного проезда для пенсионеров, а это 480 тыс. жителей Киева.

И хотя, согласно Конституции, государство должно компенсировать проезд для льготных категорий граждан, с 2015 эти расходы возложены на местные бюджете. Киев и в дальнейшем обеспечивает льготный проезд киевлянам, которые имеют на это гарантированное государством право.

«Но мы считаем социальной несправедливостью для льготников с других регионов Украины, которым придется платить собственные деньги за проезд с введением единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. И в нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы, была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины. А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен», - подчеркнула Хонда.

Как сообщал ForUm, в Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.