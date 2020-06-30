Львовщина десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом. За последние сутки там обнаружили 143 новых случая, три человека погибли. Об этом доложил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

«На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», - сказал Зеленский.

Правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии. Сейчас имеются кровати для почти 30 тыс. больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 30 июня зафиксировано 706 новых случаев COVID-19, всего заболевших – 44334.

Днем ранее сообщалось о 646 новых заболевших COVID-19 за сутки, 28 июня - о 917 случаях, 27 июня было 948 инфицированных, 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд – 1 109 новых заразившихся.