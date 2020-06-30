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Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года, сообщает пресс-служба КГГА.

Таким образом, учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготными поездками. А льготные категории пассажиров, которые имеют право бесплатного проезда, но не зарегистрированы в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме. Это предусмотрено распоряжением КГГА № 931 о внесении изменений в порядок введения в опытную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева независимо от форм собственности.

Система электронного билета технически готова к внедрению и полноценно работает в городском общественном транспорте с 2019 года. Для этого были модернизированы турникеты в метрополитене, установлены кассовые аппараты на всех его станциях, подключено 100% наземного транспорта, а также адаптированы турникеты на городской электричке и скоростном трамвае в систему е-билета.

Кроме этого, в мобильном приложении KyivSmartCity можно добавить карточку Kyiv Smart Card, пополнить ее и приобрести QR-билет. Оффлайн приобрести, пополнить карточку или купить одноразовый QR-билет можно в разветвленной сети точек продаж электронного билета:

  • кассах на станциях КП «Киевский метрополитен»;
  • 322 точках Т-киосков;
  • 348 автоматах самообслуживания в вестибюлях КП «Киевский метрополитен», на фуникулере и скоростном трамвае;
  • в более чем 5 тысячах точек платежных терминалов Ibox, EasyPay, 2click; Privat 24 и City 24.

Как сообщал ForUm, в Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Киевская городская государственная администрация заявила о готовности отсрочить до 1 января 2021 введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. А гражданам, имеющим льготы - возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.
ForUm

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