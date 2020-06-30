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Совет Евросоюза во вторник утвердил решение, которым разрешил странам-членам с 1 июля открыть въезд для отдельных категорий украинцев. Об этом сообщает «Европейской правда» со ссылкой на решение Совета ЕС.

Несмотря на то, что по решению, принятому Советом ЕС во вторник, сохраняется общий запрет на некритические поездки жителей Украины в Евросоюз с 1 июля, все же появится возможность пересечения границы для отдельных категорий украинских граждан, а также граждан других третьих стран.

Государства-члены имеют право открывать въезд для следующих категорий: тех, кто едет на учебу; моряков, направляющихся на судно; граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом, а также высококвалифицированных работников из третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

Также сохраняется разрешение на въезд для категорий жителей Украины, которые до сих пор были среди исключений, в частности, членов семей граждан ЕС; тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ; сезонных работников; дипломатов и т.д.

Как сообщалось, Совет ЕС во вторник согласовал снятие коронавирусных ограничений на несущественные поездки в ЕС для жителей ряда стран с 1 июля. Украины в этом списке нет.

Согласно решению, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Ограничения отменяются не для граждан указанных государств, а по месту жительства, поэтому украинцы, живущие в этих государствах, смогут попасть в Евросоюз с целью несущественных поездок, например туризма.

Согласно решению, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Ограничения отменяются не для граждан указанных государств, а по месту жительства, поэтому украинцы, живущие в этих государствах, смогут попасть в Евросоюз с целью несущественных поездок, например туризма.
ForUm

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