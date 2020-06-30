Совет Европейского Союза обнародовал решение продлить санкции, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, на следующие шесть месяцев, до 31 января 2021 года.

Соответствующее решение обнародовано сегодня на сайте Европейского Совета, передает Укринформ.

«Такое решение принято по результатам последних оценок состояния имплементации Минских соглашений, которые должны быть выполнены до 31 декабря 2015 года, во время видеоконференции членов Европейского Совета от 19 июня 2020 года. Исходя из того, что полная имплементация (Минских соглашений, - ред.) не была достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против России», - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что такие ограничительные меры были введены в 2014 году из-за действий России по дестабилизации Украины и направлены против российского финансового, экономического, энергетического и оборонного секторов, как и в сфере использования товаров двойного назначения.

Введенные санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынков капиталов ЕС для определенных российских банков и компаний, а также запрещают финансовую помощь и брокерские услуги для финансовых институтов России.

Ограничительные меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и вводят запрет на все товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях России как конечными пользователями.

Санкции также сдерживают дальнейший доступ России к определенным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе.

Напомним, во время Европейского Совета 19 июня предложение о продлении санкций против России на рассмотрение лидеров стран ЕС представили ФРГ и Франция, которые являются участниками нормандского формата. Как заявила по итогам телеконференции на высшем уровне канцлер ФРГ Ангела Меркель, такое решение было принято, так как прогресс в осуществлении Минских соглашений не является удовлетворительным, чтобы снять или ослабить санкции ЕС против России.

О том, что лидеры ЕС приняли решение продлить секторальные санкции еще на полгода, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.