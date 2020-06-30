В Украину прибыл самолет из Италии с помощью для борьбы с наводнениями на западе страны. Об этом сообщило Посольство Италии в Украине.

«В результате сильных наводнений, постигших Украину, Италия оказывает помощь, направленную на противостояние данной чрезвычайной ситуации и поддержку деятельности по спасению, а также помощь пострадавшему населению», - сообщил посол Давиде Ла Чечилия.

Рейс Военной авиации, организованный Департаментом Гражданской Обороны, прибыл в аэропорт Львова в 13:00.

На борту – палатки, водозаборные насосы, башни-маяки и другие материалы, предоставленные Корпусом Национальной Пожарной Команды, итальянскими областями, национальными организациями волонтеров гражданской обороны.

«Дружеские связи и солидарность объединяют наши страны крепче в моменты трудностей. Мы очень благодарны Киеву за поддержку, оказанную нам с направлением группы врачей и значительного количества дезинфицирующих средств в самый сложный момент чрезвычайной санитарной ситуации в Италии. Сейчас мы хотим поддержать стремление Украины в противостоянии явлениям, так жестко поразили Запад страны», - сказал посол.

Как сообщал ForUm, Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартиры международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины.