Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не получал обращений по поводу увольнения Галины Третьяковой с должности председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Об этом он сказал во время брифинга, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, насколько для него лично и для фракции «Слуга народа» достаточно извинений Третьяковой, которые прозвучали в ее сегодняшнем выступлении в сессионном зале, Разумков отметил, что «устал» повторять депутатам, чтобы они во время своих выступлений, во время общения с журналистами и просто с гражданами взвешенно подходили к своим словам.



«Относительно тех высказываний, которые прозвучали (слова Третьяковой о «детях очень низкого качества». – Ред.), - я точно их не поддерживаю. Думаю, что, как и многие другие. Если мы говорим о позиции Третьяковой, - Галина Николаевна много правильных вещей делает. И сейчас, в том числе, в комитете. Но делить людей в украинском обществе на тех или иных, я думаю, что, мягко говоря, не стоит», - сказал председатель ВР.

Он добавил, что Третьякова уже неоднократно извинялась за свои слова. На вопрос журналиста о том, что после сексуального скандала депутат от «СН» Богдан Яременко покинул должность председателя комитета по вопросам внешней политики, так планируется ли обсуждение вопроса, что Третьякова теперь также не может возглавлять парламентский комитет, Разумков сообщил, что к нему никто из такими инициативами не обращался.

«По состоянию на сегодняшний день ко мне не обращались, скажем так, в письменном формате кто-либо из депутатских фракций и групп... Согласно Регламенту Верховной Рады, или фракция может попытаться отозвать с той или иной должности председателя комитета или депутат по собственной инициативе», - отметил спикер.

Он добавил, что окончательное решение об увольнении депутата с должности председателя комитета принимается на заседании ВР. «По состоянию на сегодняшний день, если не ошибаюсь, таких инициатив ни от Галины Николаевны, ни от фракции» Слуга народа «не поступало», - подытожил Разумков.



Напомним, народный депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова в конце мая во время онлайн-дискуссии, организованной Киевской школой экономики, сказала относительно социальных выплат: «Когда рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, ну я скажу так жестко, мы получаем детей очень низкого качества«.

Почти месяц спустя, видеозапись стала эпицентром масштабного скандала.

30 июня Третьякова заявила, что стала объектом заказной грязной информкампании, и всего лишь использовала «термин нобелевского лауреата».