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Депутат от «Слуги народа» и председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».

Видео с конференции с участием Третьяковой в Facebook появилось на странице Страйком «За майбутнє», сообщает УНИАН.

На выступление политика уже отреагировал Совет Федерации профсоюзов Украины: требуют уволить женщину.

«Когда мы демографически предоставляем средства, которые используются семьей не для того, чтобы предоставить ребенку равные права, образование, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь. То мы получаем, я скажу так жестко, детей очень низкого качества, которые тоже садятся на публичные средства. Это тоже Маргарет Тэтчер говорила когда-то», – заявила Третьякова.

Она добавила, что «Британия в этом плане очень жестока к тем, кто не работает и не защищает».
ForUm

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