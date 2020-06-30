также в разделеПолитика
Киев ждет официальной реакции Парижа на поездку французских депутатов в Крым
Разумков не получал обращений по поводу увольнения Третьяковой 10
Опрос: Во второй тур выборов президента вышли бы Зеленский и Бойко 17
Шмыгаль о делах против Порошенко: Это выглядит не очень хорошо 17
В оккупированный Крым собралась группа евродепутатов от Франции 19
Кулеба объяснил, почему Украина не может требовать от РФ компенсации за Крым 44
Зеленский: Надо готовиться ко второй волне COVID-19 24
Минюст: Каждый люстрированный чиновник, которого суд восстановил в должности, обходится бюджету в полмиллиона 23
Шмыгаль: Тема отставки Авакова себя исчерпала 22
Онищенко: Действия Байдена в Украине – криминальны 44
Чемерис: Реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира в Украине предлагает Виктор Медведчук 165
Турчинов возвращается в политику 96
Порошенко сегодня не пойдет на допрос в ГБР 64
Адвокат: Венедиктова подделала постановление о подозрении Порошенко 45
Совет ЕС обнародовал решение о продлении санкций против России 33
Впервые за президентство Зеленского его действия не одобряют больше людей, чем одобряют 40
Зеленский и Орбан могут встретиться уже в июле 16
Медведчук опубликовал «Краткий курс – напоминание для власти в День Конституции 43

Нардеп от «Слуги народа», председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявляет, что стала объектом заказной грязной информкампании, и всего лишь использовала «термин нобелевского лауреата».

Об этом она заявила на заседании парламента 30 июня, передает Украинская правда.

«Термин «качество детей» - не мой. Хотя за то, что я использовала его в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами... теми, кто решил, что я каким-то образом хочу не защищать украинцев. Термин не мой, он упомянут у Гэри Стэнли Беккера – нобелевского лауреата. Будет ли существовать этот термин или нет, решит время. Все дети прекрасны, божий дар. Украинцы знают, как защищать своих детей. Здесь речь идет не о нищете, не о бедности, о которых вы манипулируете. Речь идет о том, что социальная политика должна быть направлена ​​не от бедных к бедным, а от богатых к бедным. И то, что вы делаете, это недостойное поведение. Ни один информационный киллер не переубедит меня в обратном», - заявила нардеп.

Третьякова утверждает, что против нее развернули проплаченную кампанию «влиятельные люди, которые стремятся сохранить источники обогащения», чьим интересам, мол, Третьякова и его команда «наступила на хвост».

Напомним, народный депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова в конце мая во время онлайн-дискуссии, организованной Киевской школой экономики, сказала относительно социальных выплат: «Когда рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, ну я скажу так жестко, мы получаем детей очень низкого качества».

Почти месяц спустя, видеозапись стала эпицентром масштабного скандала.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги