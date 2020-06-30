Во вторник, 30 июня, допрос пятого президента Украины, народного депутата из «Европейской солидарности» Петра Порошенко в Государственном бюро расследований не состоится.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

«Отвечаю на вопрос журналистов о том, собирается ли Петр Порошенко приходить на допрос в ГБР 30 июня. Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. «Видосики», объявления на сайтах и ​​заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет», - написал он в Facebook.

Допрос, по словам адвоката, состоится 1 июля.

Как сообщал ForUm, Государственное бюро расследований 24 июня сообщило, что вызывает Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого.