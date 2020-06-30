Генпрокурор Ирина Венедиктова «задним числом» оформила постановление, которым якобы поручила прокурору вручить подозрение пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщил адвокат политика Игорь Головань.

«10 июня я написал пост о том, что генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщения о подозрении народному депутату Украины, пятому президенту Украины Петру Порошенко. Нахал с прокурорским удостоверением, прервавший допрос Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку «поручение», то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было», - написал он в Facebook.

Во время встречи в кабинете Венедиктовой «вся прокурорская рать» пыталась убедить, что никакого постановления было не нужно. «Пусть попробуют отрицать, все ходы записаны», - отметил Головань.

Однако позже они перечитали кодекс.

«И... постановление волшебным образом появилось в приложениях к ходатайству о применении к Порошенко пресечения - содержание под стражей. Однако генеральный шулер оказалась неспособной даже качественно фальсифицировать документ», - заявил адвокат.

Вероятно, в результате спешки, в тексте поддельного постановления появились статьи УПК (109 и 382), которые были закрыты еще 25 мая!

Напомним, в ГБР заявили, что 10 июня прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР сообщили о подозрении Порошенко.

В то же время адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что 10 июня допрос Порошенко по делу о перемещении через границу картин не состоялся. Зато ему пытались сообщить о подозрении в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Семочко. В то же время Порошенко не стал общаться с представителем ОГП и покинул здание ГБР.

Порошенко отметил, что не считает себя официально уведомленным о подозрении, поскольку это было сделано не в установленный законом способом, поскольку сообщать о подозрении народному депутату должен лично генпрокурор. Для этого он после допроса в ГБР прибыл в ОГП на встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Однако она, по его словам, не вручила уведомление о подозрении.