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Китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics получила одобрение на начало испытания своей вакцины от коронавируса на военных.

Об этом сообщает The Guardian.

Центральная военная комиссия Китая одобрила применение экспериментальной вакцины 25 июня сроком на один год.

По данным CanSino Biologics, результаты клинических испытаний показали, что вакцина обладает «хорошим профилем безопасности» и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом.

Вакцина была разработана CanSino в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук Китая. Вакцина успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний.

В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 10 млн, более 500 тысяч человек умерли. По меньшей мере 5 млн пациентов уже выздоровели.
ForUm

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