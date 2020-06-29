В мире с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 10 млн 249 тысяч 460 человек. Из них 5 млн 556 тысяч 634 пациента уже выздоровели и 504 466 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться 4,1 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире. США остаются лидером по количеству выявленных инфицированных. Там коронавирус подтвердили у 2 млн 637 тысяч 77 человек. Из них уже выздоровели 1 930 456 пациентов и умерли от осложнений — 128 437. Продолжают лечение 1,4 миллиона. Второе место по количеству инфицированных — в Бразилии, где коронавирус подтвердили у 1 345 254 человек. Из них 57 658 пациентов умерли от осложнений и 715 тысяч — выздоровели.

На третьем месте — Россия. За все время там официально подтвердили 634437 случаев коронавируса, из них 399 087 человека уже выздоровели. Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низкbv (9073) по сравнению с другими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смерти от других болезней.