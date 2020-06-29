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Погода в Украине в июле ожидается с жаркими засушливыми периодами. Температура воздуха будет выше средних многолетних значений.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики напомнили, что июль в Украине является самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями, которые чередуются с жарой.

«Средняя месячная температура предполагается +20 +25 тепла (в горах +16 +17 тепла), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений», - отметили в гидрометцентре.

В то же время, месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.

По данным наблюдений, в июле наибольшая температура была зафиксирована в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях, местами до +40 +41. В горных районах - до +30.

«Среднее месячное количество осадков 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм», - сообщили в Укргидрометцентре.

Напомним, на западе Украины сегодня пройдут дожди с грозами.
ForUm

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