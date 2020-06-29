также в разделеОбщество
На западе Украине остаются подтопленными 70 населенных пунктов 8
В Украине резко снизилось число новых случаев коронавируса 20
В Минздраве назвали условия, при которых прекратится рост числа больных COVID-19 35
Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина 144
Детские лагеря не откроют до 31 июля 11
Степанов: На пляже можно не носить маску, но при определенных условиях 13
Зеленский наградил Ирину Билык и Тину Кароль, а Потапу присвоил звание 27
ЕС окажет помощь в ликвидации последствий паводка на Западной Украине 24
В деле о продаже масок в Испанию проведено 8 обысков 21
За сутки в Украине подтверждено 917 новых случаев COVID-19 130
Дистанционное обучение в школах могут продлить 24
Степанов: С такими темпами заболевания COVID-19 мест в больницах скоро не будет 38
Сегодня Украина отмечает День Конституции 15
Украина попала в список стран с высокими темпами распространения COVID-19 123
Нидерланды представили новые доказательства сбития МН17 российской ракетой 60
Во Львове от коронавируса умерла руководитель лабораторного центра 36
США выделят $100 тысяч для ликвидации последствий наводнений на Западной Украине 20
Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда еще не вступило в силу 20

Сегодня на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий. Во многих областях следует ожидать грозы, град и шквалы.

Об этом сообщают в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Да, местами ожидается сильный ветер. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

«По информации Укргидрометцентра 29 июня на Левобережье, днем и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Отметим, на этой неделе сильные ливни вызвали разрушительные наводнения в западных областях Украины. Разрушены сотни километров дорог, десятки мостов и повреждена важная инфраструктура.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
7
Теги