Сегодня на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий. Во многих областях следует ожидать грозы, град и шквалы.

Об этом сообщают в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Да, местами ожидается сильный ветер. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

«По информации Укргидрометцентра 29 июня на Левобережье, днем и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Отметим, на этой неделе сильные ливни вызвали разрушительные наводнения в западных областях Украины. Разрушены сотни километров дорог, десятки мостов и повреждена важная инфраструктура.