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В мире количество людей, заразившихся новым коронавирусом, превысило 10 миллионов. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

По состоянию на 14:00 зафиксировано 10 004 643 больных. Наибольшее количество заразившихся в США (2,5 млн человек), Бразилии (1,3 млн человек), России (633 тыс.), Индии (почти 529 тыс.) и Великобритании (почти 312 тыс.).

Одновременно с этим количество жертв COVID-19 приближается к отметке в полмиллиона человек. Сейчас в мире начитывается уже 499 296 смертей от коронавируса. При этом выздоровели более 5 млн человек.


Напомним, по состоянию на утро 28 июня в Украине подтверждено 42982 случая COVID-19, из них 18 934 выздоровели, 1129 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 917 случаев.

 
ForUm

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